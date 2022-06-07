ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России появится новое молодежное движение

22:26
  • вторник
  • 07 июня 2022

Этот вопрос рассмотрели депутаты

В России появится новое молодежное движение "Большая перемена", которое станет флагманским. Соответствующий законопроект во вторник одобрили парламентарии в первом чтении в ходе пленарного заседания.

Также в первом чтении принят законопроект о контроле за деятельностью лиц, которые находятся под иностранным влиянием. Документ разъясняет, кто может считаться иноагентом и какие он должен соблюдать запреты и ограничения.

Кроме того, на Охотном ряду принимали коллег из ДНР. Делегацию возглавил спикер Народного совета Владимир Бидёвка. Он выступил на пленарном заседании и поблагодарил россиян за мощнейшую гуманитарную помощь и поддержку в восстановлении Донбасса. Слова благодарности прозвучали и в адрес российского президента за признание народных республик и их защиту от украинских войск.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Участники фестиваля "Большая перемена"
Участники фестиваля "Большая перемена"
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.