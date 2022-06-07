Этот вопрос рассмотрели депутаты

В России появится новое молодежное движение "Большая перемена", которое станет флагманским. Соответствующий законопроект во вторник одобрили парламентарии в первом чтении в ходе пленарного заседания.

Также в первом чтении принят законопроект о контроле за деятельностью лиц, которые находятся под иностранным влиянием. Документ разъясняет, кто может считаться иноагентом и какие он должен соблюдать запреты и ограничения.

Кроме того, на Охотном ряду принимали коллег из ДНР. Делегацию возглавил спикер Народного совета Владимир Бидёвка. Он выступил на пленарном заседании и поблагодарил россиян за мощнейшую гуманитарную помощь и поддержку в восстановлении Донбасса. Слова благодарности прозвучали и в адрес российского президента за признание народных республик и их защиту от украинских войск.

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