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ООН отказалась от обвинений России в краже зерна с Украины

20:37
  • вторник
  • 07 июня 2022

Подтверждений не найдено

Заявления украинской стороны о "краже" зерна Россией не нашли подтверждения. С таким заявлением выступил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

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"Мы в контакте с офисом Всемирной продовольственной программы, они не подтверждают эти обвинения", — заявил Дюжаррик на пресс-конференции.

На самом деле проблем с вывозом украинского зерна нет. Президент России Владимир Путин назвал утверждения киевского режима о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. По словам Путина, Россия гарантирует безопасный проход судов с зерном – при условии, что Киев разминирует порты.

Российский лидер напомнил украинским властям и о других вариантах транспортировки продовольствия. В частности, зерно можно вывозить по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. А самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции. Однако Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию, передает РИА Новости.

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