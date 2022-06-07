Испанская полиция изъяла полтонны кокаина с рыболовецкого судна в Атлантике

Операцию провели при поддержке спецслужб Бразилии

Более полутонны наркотиков обнаружила испанская полиция на борту рыболовецкого судна, задержанного в Атлантике. Операция разрабатывалась при поддержке спецслужб Бразилии.

"К югу от Канарских островов был перехвачен траулер без флага и других опознавательных знаков, который перевозил 560 килограммов кокаина", - говорится в сообщении правоохранительных органов Испании.

Уточняется, что захвату судна предшествовала комплексная поисковая операция в обширной зоне Атлантического океана. Восемь членов экипажа, все – граждане Бразилии, задержаны, передает РИА Новости.

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