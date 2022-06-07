Украинцев призвали привыкать к военному положению

В офисе президента считают, что надо принять реальность

Украинцам надо брать пример с граждан Израиля. Следует научиться жить при военном положении, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, общество должно постоянно помнить о конфликте, чтобы быть "эффективным тылом для армии".

"Поэтому не нужно убегать от реальности, а нужно ее принять и научиться жить в постоянном военном положении по примеру того же Израиля", - написал он в Telegram.

По словам Подоляка, некоторые на Украине пытаются вернуться к довоенному образу жизни. Однако советник уверен, что это самообман.

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране 24 февраля, с началом российской спецоперации. Этот режим продлевался ежемесячно, сейчас он действует до 23 августа.

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