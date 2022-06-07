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Британские кинотеатры отменили прокат фильма про дочь пророка Мухаммеда

22:18
  • вторник
  • 07 июня 2022

Причина – протесты мусульман

Демонстрации с участием сотен мусульман прошли в английских городах Бирмингем, Шеффилд, Брадфорд и Болтон. Протестующие требовали отменить показ фильма "Царица небесная", повествующего  о дочери пророка Мухаммеда.

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В итоге прокат художественного фильма отменила одна из крупнейших сетей кинотеатров Великобритании Cineworld. Продюсер "Царицы небесной" Малик Шлибак обвинил прокатчиков в "потакании радикальным экстремистам". А известная писательница Клэр Фокс заявила, что решение Cineworld несет разрушительные последствия для свободы слова в стране, пишет Daily Mail.

Дебютная лента режиссера Эли Кинга, бюджет которой составил 12 миллионов фунтов, рассказывает легенду о дочери пророка Мухаммеда Фатиме. По мнению мусульманского сообщества, история показана в неприглядном для набожных людей свете.

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Кадр из фильма "Госпожа небес"
Кадр из фильма "Госпожа небес"
Кадр из фильма "Госпожа небес"
Кадр из фильма "Госпожа небес"
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