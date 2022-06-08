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Меркель объяснила неучастие в переговорах по Украине

09:05
  • среда
  • 08 июня 2022

Экс-канцлеру ФРГ не предлагали принять в них участие

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые после ухода с высокого поста пообщалась с журналистами. Политик прокомментировала в том числе российскую спецоперацию на Украине.
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Объясняя, почему она не проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради деэскалации на Украине, Меркель выразила сомнения в том, что "в настоящий момент принесет пользу".

Экс-канцлер подчеркнула, что, в ее представлении, она не должна заниматься тем, о чем ее не просит правительство ФРГ, сообщает телеканал Phoenix.

В феврале Меркель прокомментировала российскую спецоперацию по защите республик Донбасса. Она заявила, что "эта наступательная война России обозначила глубокий перелом в истории Европы после холодной войны". По мнению германского политика, речь идет о нарушении норм международного права, которое она осуждает.

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