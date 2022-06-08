Япония решила продолжить консультации с Россией по морскому промыслу

Россия объявила о приостановке соответствующего соглашения

Японские власти собираются продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить работать, несмотря на решение России приостановить действие соглашения о промысле морских живых ресурсов. Об этом в среду, 8 июня, рассказали в МИД Японии.

В японском внешнеполитическом ведомстве сочли соответствующее решение России "чрезвычайно прискорбным".

При этом в японском министерстве скептически оценили заявление российской стороны о том, что "как будто бы подписание документа о технической помощи Сахалинской области являлось предварительным условием для выполнения положений договора" по морскому промыслу, сообщает телеканал NHK.

7 июня российское Министерство иностранных дел объявило о приостановке действия межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов приостановлено. Москва приняла такое решение из-за того, что Токио не выполняет свои финансовые обязательства.

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