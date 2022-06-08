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"Потеплеть, но быть зелеными": климатические установки помешали США в кризис

09:08
  • среда
  • 08 июня 2022

Эксперт напомнил, что высокие цены в год выборов могут быть опасными для правящей партии

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили решение президента США Джо Байдена о введении чрезвычайной ситуации из-за недостатка генерирующих мощностей в энергетике. Решение проблемы Белый дом видит в зелёной энергетике - например, более широком использовании солнечных батарей. Почему на Западе по-прежнему держатся за дискредитировавшую себя зелёную повестку? Есть ли у США реальная стратегия развития энергетики? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев.

"У них начались проблемы с высокими ценами, в частности, на бензин. А цены больше 4 долларов за галлон в год выборов – это социально и политически неприятно и для правящих партий обычно опасно. Это внутриполитическое дело в год выборов, поэтому надо что-то делать. Но администрация Байдена связана климатическими установками, поэтому там не могут сказать: "А давайте всё зальем нефтью"... Они хотят потеплеть, но остаться зелеными", - сказал научный руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ.

Полный комментарий смотрите в видео.

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