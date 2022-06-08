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Польша воспользуется хворостом для борьбы с Россией

08:36
  • среда
  • 08 июня 2022

В апреле "Газпром" приостановил поставки газа в страну

Польша задаёт новые эко-стандарты в области отопления. Русский уголь победят польским валежником. После введения эмбарго на российский уголь в Польше вдруг догадались – а топить чем-то надо. Решение пришло быстро и было признано эффективным и экологичным. Полякам разрешили собирать хворост в лесу. Были опасения, что население бросится в леса с топорами и пилами валить деревья. Поэтому пояснили: сначала нужно получить инструкцию от лесничества, и собирать только упавшие ветки, отламывать от деревьев ничего нельзя. Инструкцию лучше знать наизусть.

"Собранный хворост нужно предъявить лесничему, который сделает измерения и выставит счёт. Такса зависит от лесничества и составляет от 7 до 30 злотых за пространственный метр", - говорится в документе.

Это примерно от полутора до семи долларов. Да, толщина не более семи сантиметров, так что измерительные приборы нужно взять с собой.

Сами поляки программу назвали "Хворост плюс". Массового паломничества в польские леса пока не отмечено, а вот мемы и шутки заполонили польский сегмент интернета.

Причем Главное управление государственных лесов предупредило, что дрова невысокого качества могут приобрести в первую очередь местные жители, потом в леса запустят всех остальных. Кстати, поляков предупредили – бесплатно тащить из леса дефицитное топливо нельзя. Оштрафуют и в суд подадут.

В польской прессе развернулась дискуссия по поводу хвороста. Естественно, пришли к выводу: разрешение собирать хворост никак не связано с отказом от российского топлива и проблемы с энергоснабжением ни при чём – это всё кремлевская пропаганда. Жили без российского газа 300 лет назад – и сейчас проживём. Хотя есть подозрения, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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