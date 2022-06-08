Минобороны рассказало о новых героях спецоперации на Украине

На Украине отличились Григорий Гершень, Сергей Большаков и Александр Бояршин

Минобороны рассказало о новых героях спецоперации по защите Донбасса. Ефрейтор Александр Бояршин, сопровождая нашу колонну, обнаружил хорошо оборудованный опорный пункт врага и первым вступил в бой, фактически вызвав огонь на себя. Находясь в БМД, Александр получил контузию, и тем не менее, вместе с экипажем уничтожил два вражеских расчета гранатометчиков. Отступая, радикалы оставили большое количество оружия иностранного производства и карты со своими позициями.

Командир батальона связи мотострелковой бригады подполковник Сергей Большаков со своими подчиненными сумел под шквальным обстрелом противника починить поврежденную антенну и восстановить её работу. Управление подразделениями и связь с командованием была обеспечена и наши арт-расчеты ударили по позициям боевиков.

Старший сержант Григорий Гершень, командуя отделением гаубичного самоходно-артиллерийского взвода, заметил скопление националистов, пытавшихся сдержать наступление наших войск. Он принял решение развернуть орудие и ударить прямой наводкой по врагу. Тремя точными выстрелами были ликвидированы БМП, бронеавтомобиль, минометный расчет и более 20 радикалов.

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