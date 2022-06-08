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Послу России в США предложили выступить с осуждением Путина

09:17
  • среда
  • 08 июня 2022

Дипломат получил письмо такого содержания

Посол в США Анатолий Антонов рассказал, что получил по почте письмо с предложением осудить действия президента России на Украине и с призывом "того, чтобы я отказался от родины".
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Дипломат уточнил, что в случае принятия такого решения ему предлагалось обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.

После получения этого письма российское посольство в письменной форме потребовало от Госдепартамента объяснений.

Антонов также рассказал, что возле здания российского посольства в Вашингтоне раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб, а в американских СМИ публикуются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.

Российский посол в эфире Первого канала подчеркнул неприемлемость подобной политики и отношения к дипломатам из России.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад пытается шантажом и угрозами заставить другие страны осудить действия России на Украине. Однако Москва ценит "принципиальность многих наших друзей во всех странах мира, которые отказываются присоединяться к западным нелегитимным односторонним санкциям".

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