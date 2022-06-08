Bloomberg: США потратят $4,3 млрд на сокращение зависимости от российского урана

Вашингтон опасается перебоев с поставками из России

Белый дом пытается заручиться поддержкой Конгресса, чтобы получить средства для отказа от импорта российского топлива для ядерных реакторов и наладить закупки обогащенного урана у американских производителей. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, представители министерства энергетики США провели ряд встреч с конгрессменами и попытались убедить их в важности и срочности выделения 4,3 млрд долларов на указанные цели.

Любая приостановка российских поставок чревата сбоями в работе коммерческих ядерных реакторов, при этом в Вашингтоне опасаются, что этот сценарий вполне реален, утверждают собеседники агентства.

Вместе с тем американские власти изучают возможность расширения антироссийских санкций на поставки урана из России, которые пока не подпадают под действие рестрикций.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта из России нефти, нефтепродуктов, СПГ. Исключение составили поставки российского урана.

После этого вице-премьер России Александр Новак сообщил о возможности запрета на экспорт урана в США. Он заявил, что этот вопрос находится на повестке и обсуждается.

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