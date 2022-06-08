США поставили Украине оружия и техники на 4 миллиарда долларов

Киев получил от Вашингтона четыре вертолета Ми-17

Всемирный банк одобрил предоставление Киеву почти полутора миллиарда долларов. Это первая часть пакета помощи, размер которой составит четыре миллиарда. Деньги должны пойти на поддержку экономики и населения в целом. Но куда их направят украинские власти, сказать пока сложно.

Тем временем, по случайному стечению обстоятельств американский Конгресс отчитался о поставках вооружения и военной техники тоже на сумму в 4 миллиарда долларов. На начало июня Киев получил более 6,5 тысяч комплексов Javelin, 20 тысяч гранатометов АТ-4, свыше 1400 ПЗРК Stinger, 108 гаубиц М777 и 220 тысяч снарядов к ним.

Кроме того, США поставили Украине 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost и еще 700 беспилотников-камикадзе Switchblade. И это не считая сотен бронетранспортеров и внедорожников.

Среди последних поставок оказались 4 вертолета Ми-17 российского производства, которые Вашингтон закупал еще для Афганистана. В нашем посольстве в Вашингтоне заявили: США допустили вопиющие нарушения обязательств - по существующему положению о сертификатах на поставку вертолетов в третьи страны требуется письменное разрешение Москвы.



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