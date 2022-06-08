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Минобороны показало работу ударных вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации

09:05
  • среда
  • 08 июня 2022

Они выполняют различные задачи

Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-35. Экипажи эффективно действуют в ходе спецоперации по защите населения Донбасса - уничтожают боевую технику и военные объекты Украины, сопровождают колонны, высаживают десант, доставляют грузы, а также обеспечивают поддержку подразделений.

Полеты выполняют на предельно малой высоте. В ходе последней задачи неуправляемыми ракетами  поражены опорные пункты и бронетехника противника. Многоцелевые Ми-35 оборудованы подвижной спаренной пушкой, мощными двигателями и комплексом "оборона", который делает машину недоступной для снарядов противника.

"То есть все оборудование, которое здесь есть, помогает летчику выполнять полет, не отвлекаясь на маршрут и прицеливание , не отвлекаясь на дальность и происходящее, как бы всё за бортом", - объясняет командир вертолета Ми-35 Николай.

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