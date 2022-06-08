Украинские националисты сожгли 50 тысяч тонн зерна в Мариуполе

Киев применяет методы продовольственного терроризма в отношении народа

Об очередных фактах преступлений киевских властей против своего народа сообщает Минобороны. Несмотря на угрозу продовольственного кризиса, ВСУ продолжают использовать критически важные объекты для переработки и хранения зерна в военных целях.

На элеваторах в Харьковской области боевики разместили бронетехнику, оборудовали огневые позиции артиллерии, в том числе западного образца. В поселке Новоэкономическое ДНР на территории зерно- и картофелехранилищ находятся подразделения радикалов, тяжелая бронетехника и РСЗО. Такая же ситуация и в Новодонецком.

Цель подобных действий боевиков - спровоцировать ответный огонь, чтобы потом обвинить российские войска в якобы ударах по гражданским объектам Украины.

"Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна. Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу "истинное лицо" киевского режима, который, фактически, применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа. Всё это происходит в условиях полной поддержки со стороны стран так называемого цивилизованного Запада и не прекращающейся истерии вокруг лживых обвинений Российской Федерации в создании продовольственного кризиса в мире", - заявил Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной.

Тем временем в ООН не подтвердили очередные обвинения Киева в адрес нашей страны - в этот раз они касались того, что Россия якобы экспортирует украинское зерно. Сегодня тему его вывоза из Украины обсудят во время переговоров в Анкаре министры иностранных дел России и Турции.

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