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В России выросли штрафы за пал сухой травы

10:00
  • среда
  • 08 июня 2022

Если эти действия привели к природному пожару, сумма больше

В России вступает в силу закон об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесах. Для граждан изменения значительные - денежные взыскания вырастут в десять раз.

Пал сухой травы теперь обойдется в 40 тысяч рублей для физических лиц, для должностных - 60 тысяч, а для юридических - полмиллиона рублей. Если противоправные действия привели к природному пожару, сумма больше: виновник заплатит 60 тысяч, а организация - до 2 миллионов.

С марта только в Сибири и на Дальнем Востоке к административной ответственности привлечены 11 тысяч физических и юридических лиц, по вине которых возникали природные пожары.

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