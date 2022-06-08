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Собянин рассказал о работе Кадрового центра Московского здравоохранения

09:18
  • среда
  • 08 июня 2022

Центр открылся в 2021 году

Для подбора лучшего медицинского персонала, постоянного повышения его знаний и оценки качества работы необходимы системные решения. В столице их обеспечивает Кадровый центр Московского здравоохранения, открытый в 2021 году. Об этом в среду, 8 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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По словам градоначальника, Кадровый центр стал единой точкой входа в городскую медицину. Чтобы устроиться на работу в московские больницы и поликлиники, каждый врач должен пройти специальную оценочную процедуру в Кадровом центре.

Вторая задача Кадрового центра – организация обучения и повышения квалификации медицинского персонала. В сфере здравоохранения постоянно появляются новые методы и технологии, а центр помогает быть в курсе инноваций и на практике осваивать их.

Третья задача Кадрового центра – независимая оценка профессиональных навыков на всех этапах карьеры врача. Все московские медики будут регулярно сдавать многоуровневый экзамен, включающий тестовые задания, демонстрацию практических навыков на манекенах-симуляторах и решение клинических задач.

Таким образом, Кадровый центр стал серьезным подспорьем для московских медиков и фильтром для специалистов, не обладающих достаточным уровнем знаний, рассказал Собянин в своем личном блоге.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжают внедрять обновленную систему оценки профессионализма медработников. Она позволяет эффективно выявить, какими знаниями и навыками обладает тот или иной врач. Оценка уже проводится по 26 специальностям, которые охватывают 80% всего медицинского персонала.

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Кадровый центр Московского здравоохранения
Кадровый центр Московского здравоохранения
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