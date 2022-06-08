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Россиянам напомнили о предстоящих длинных выходных

10:19
  • среда
  • 08 июня 2022

Это связано с празднованием Дня России

В связи с празднованием Дня России 12 июня россиян ожидают длинные выходные дни, а затем — сокращенная рабочая неделя. Об этом в среду, 8 июня, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

В ведомстве уточнили, что поскольку в 2022 году 12 июня выпадает на воскресенье, выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.

Соответственно, вместо пяти рабочих дней на следующей неделе будет четыре — со вторника, 14 июня, по пятницу, 17 июня, включительно.

Нерабочие праздничные дни не являются основанием снижения зарплаты сотрудникам, получающим оклад. Если он не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые сотрудников не привлекали к работе, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, цитирует сообщение Роструда РИА Новости.

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