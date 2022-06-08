Володин: поставки нефти из России в США выросли вдвое после санкций

При этом американцы переживают "рост цен имени Байдена"

Введение Соединенными Штатами запрета на поставки российской нефти не привело к их сокращению — напротив, Россия поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США. Об этом в среду, 8 июня, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик отметил, что по данным министерства энергетики США, поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн баррелей.

Володин напомнил, что "Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов" и добился своего. По мнению спикера Госдумы, 2налицо двойные стандарты".

Российский политик в своем Telegram-канале предложил европейским политикам объяснить теперь своим гражданам, "почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена".

8 марта президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В июне Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, включающий частичное эмбарго на поставки нефти из России.

При этом американский лидер заявил, что в Евросоюзе рассматривают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы Россия была вынуждена продавать нефть по цене ниже рыночной. Байден допустил сценарий, при котором у России была бы "непреодолимая потребность" реализовывать нефть, однако ее "продавали бы по значительно более низкой цене, нежели та, которая устанавливается сейчас на рынке".

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