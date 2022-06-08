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Жителям Запорожья и Херсонщины будут выдавать российские паспорта бесплатно

11:03
  • среда
  • 08 июня 2022

Госпошлина отменена

Жители Херсонской и Запорожской областей не будут платить пошлину при подаче документов на получение российского гражданства. Об этом в среду, 8 июня, рассказал руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
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Чиновник отметил, что это решение было принято по его просьбе совместно с главой Запорожской области Евгением Балицким, "дана была команда — пошлина снята".

За оформление российских паспортов "люди не будут платить эти 300 рублей". Сальдо подчеркнул, что даже такая сумма — "достаточно большие деньги при отсутствии зарплаты".

Сальдо также рассказал, что для получения готовых паспортов жителям Херсонщины и Запорожья не потребуется ехать в Россию, сообщает "Интерфакс".

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Согласно тексту указа, рассмотрение заявлений будет осуществляться в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи.

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