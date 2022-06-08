Экс-президент Молдавии предупредил о попытках военного присоединения страны к Румынии

Молдавия лишится нейтралитета, объявил Игорь Додон

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешнее руководство страны идет по украинскому сценарию. При этом "готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета".

Как написал политик в своем Telegram-канале, "процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова". Глава государства Майя Санду и "ее внешние хозяева", по утверждению Додона, "хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе".

Результатом может стать присоединение Молдавии к Румынии "без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам", которое позднее "попытаются формализовать и юридически легализовать парламентское большинство ПДС и захваченный Конституционный суд под защитой иностранных войск".

Додон обвинил руководство Молдавии в том, что оно провоцирует экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства.

Ранее действующий президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение Молдавии и Румынии возможно только при поддержке населения обеих стран. Этот вопрос нужно вынести на республиканский референдум и "когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет", отметила глава государства.

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