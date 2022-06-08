В ЛНР нашли лагерь для идеологической обработки школьников

Украинские националисты использовали здание как командный пункт

Утром украинские силовики обстреляли из танков аэропорт Донецка. Под огнём - и другие населённые пункты ДНР и ЛНР. Есть жертвы и раненые среди мирных жителей. ВСУ оборудуют позиции в хранилищах зерна и овощей, несмотря на угрозу нехватки продовольствия. Военные объекты противника с воздуха уничтожают российские многоцелевые ударные вертолёты Ми-35.

Среда в Донецке началась с обстрела аэропорта. Украинские военные нанесли удары рано утром. В ДНР сообщили - по объекту из танка выпустили 15 снарядов калибром 125 миллиметров. В общей сложности за прошедшие сутки ВСУ 67 раз открывали огонь. Погиб один мирный житель. Киевские силовики атаковали еще несколько населенных пунктов - Пантелеймоновку, Гольмовское, Горловку. Из-за обстрела в поселке Ольгинка пострадали две женщины и мужчина.

"Я из магазина шла. И слышу: "Бах". Захожу, а у меня в квартире все разбито", - рассказала жительница Донецка Татьяна Павловна.

В Минобороны сообщают об очередных фактах преступлений киевских властей против своего народа. В военных целях использует критически важные объекты для переработки и хранения зерна. Огневые позиции артиллерии оборудовали на элеваторах в Харьковской области. На территории, где хранится зерно и картофель в поселке Новоэкономическое ДНР, стоит тяжелая бронетехника и РСЗО. Такая же ситуация и в Новодонецком. Такими действиями противник планирует спровоцировать ответный огонь, чтобы потом обвинить российские войска в ударах по гражданским объектам.

"Боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна. Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу "истинное лицо" киевского режима, который фактически применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа", - заявил Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной.

Российским войскам в воздухе помогает многоцелевой ударный вертолет Ми-35 – брат-близнец легендарного советского Ми-24 ("Крокодил"). Вертолеты похожи только внешне. Начинка в Ми-35 - совсем другая. Машина оборудована автоматической, компьютеризированной системой наведения. Командир этого "тридцатьпятого" только что вернулся с очередного боевого вылета.

"Здесь используется подвижная установка. На 24-м использовалась 30 миллиметровая пушка, она была неподвижная. И прицеливался, и выполнял стрельбу командир экипажа. Здесь же может выполнять стрельбу летчик-оператор. То есть командир экипажа не отвлекается на ведение огня", - заявил командир вертолета Ми-35 Николай.

На Ми-35 установлен и бортовой комплекс обороны, который бережет экипаж от снарядов противника.

А под освобожденным Красным Лиманом в ЛНР российские военные обнаружили пионерский лагерь. Здание киевские нацисты использовали как командный пункт. Здесь же проводили идеологическую обработку школьников.

- Символика игры "Джура" и расписание. Местные жители утверждают, что игра носит националистический характер.

Местные жители рассказали военным, что еще до начала спецоперации здесь несколько раз в год проходили сборы с участием школьников.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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