В НАТО допустили размещение в Финляндии и Швеции ядерного оружия

Хотя эти две страны еще не вступили в Альянс

В Анкаре стартовали переговоры между главами МИД России и Турции. В центре внимания министров иностранных дел - ситуация на Украине и перспективы вывоза зерна из портов. Ожидается, что Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу также затронут вопрос возобновления диалога между Москвой и Киевом. Но процесс всячески затягивает Запад. Напряжённость в регионе усиливает и расширение НАТО. В альянсе уже допустили размещение ядерного оружия на территории потенциальных участников - Финляндии и Швеции.

На небольшом шведском острове Готланд в Балтийском море, где все пронизано духом провинции, сегодня как никогда шумно. Военные НАТО проводят здесь учения "Балтопс". Боевые корабли, десант и бронетехника - непривычная для местных жителей картина вскоре может стать обыденной. Швецию и Финляндию всеми силами втягивают в Североатлантический альянс, и это будет означать уже другую реальность.

"Долгое время как НАТО, так и Восток, были равноудалены от Готланда, это не было проблемой. Но сейчас это может произойти - все зависит от того, кто контролирует остров", - рассуждает историк Микаэль Норрби.

То, что в случае вступления Швеции в НАТО Готланд незамедлительно будет взят под контроль, нет никаких сомнений. Сейчас здесь находятся 150 морских пехотинцев - остались по приказу еще после учений 2016 года. Но контингент может быть существенно расширен. Нельзя исключать и более серьезного развития событий. Во всяком случае, членства в НАТО еще не случилось, а в организации уже заявляют, что не дают гарантий неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии. И этим попросту подставляют две пока еще нейтральные страны. Ведь ответ России будет симметричным. В посольстве России в США сегодня напомнили об опасности бесконтрольного распространения вооружений по всему миру, чем постоянно занимается Вашингтон. Из последних примеров - поставки на Украину.

"Администрация демонстрирует безответственность в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями... Кроме того, в Вашингтоне игнорируют очевидную угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за её пределами", - говорится в заявлении посольства.

Впрочем, даже сами методы работы американской администрации и спецслужб иначе как бандитскими, если не сказать террористическими не назовешь. Посол России в США рассказал, что получил по почте письмо с призывом осудить действия своей страны на Украине. Анатолий Антонов также сообщил, что возле здания посольства в Вашингтоне людям раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб, а в американских СМИ появляются материалы с призывами к российским военнослужащим и дипломатам предать родину. В Госдепартамент уже направлен запрос с требованием объяснить, что все это значит. Впрочем, это скорее формальность. Цели происходящего и так ясны. В очередной раз надавить на Россию, а также отвлечь собственных граждан от внутренних проблем, которые по большей части возникли от собственной же политики Валингтона.

"Мы попали в инфляционную спираль. Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает – так это то, с какой скоростью растут цены. Поэтому я и назвал этот процесс "спиралью". Именно по этой причине американцы нервничают. Когда это закончится?" – задается вопросами обозреватель телеканала Fox Business Стюарт Варни.

Вопрос, конечно же, риторический, но маститый комментатор телеканала Fox явно задал его намеренно.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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