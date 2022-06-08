Украина и приступы дрожи: Меркель дала первое интервью после отставки

Запрещать в Европе русскую культуру экс-канцлер считает совершенно неправильным

Ситуация вокруг Украины, внезапные приступы дрожи и жизнь на пенсии. Эти и другие темы затронула Ангела Меркель в своём первом интервью, которое она дала после отставки. Бывший канцлер Германии ответила на вопросы журналиста издания Der Spiegel.

Театральный зал в Берлине взрывается аплодисментами. На сцене – Ангела Меркель. Первое большое интервью после ухода с должности начинается легко и непринуждённо. Говорят о том, как теперь уже бывшему федеральному канцлеру живётся на пенсии. Меркель слушает аудиокниги, много времени проводит на Балтийском побережье. В порыве откровенности политик раскрывает и одну из личных тайн, которые так долго обсуждали в прессе. Во время визитов в Индию и Китай глава германского правительства позволяла себе сидя слушать государственные гимны. Слухи ходили разные. Причина, по словам самой Меркель, в приступах сильной дрожи, которая мучила её после смерти матери.

Главной темой полуторачасовой беседы стала ситуация на Украине. Из приглашённой звезды фрау Меркель превращается в человека, который вынужден оправдываться. Традиционно осудив Москву и президента России Владимира Путина, экс-канцлеру пришлось говорить о том, почему Германия не пыталась снизить зависимость от российских энергоносителей и почему в Берлине допустили вооружённый конфликт.

"Оглядываясь назад, я считаю, что меня не в чем винить. Я, как и французские президенты, старалась предотвратить то, что произошло. Очень печально, что ничего не получилось. Но я делала, что могла. Меня нельзя обвинять в том, что я не пыталась", - говорит бывший канцлер Германии (2005-2021) Ангела Меркель.

Оправдывая действия Берлина, который годами отчаянно пытался сохранить выгодные для Германии экономические связи с Москвой, но при этом не поссориться с Вашингтоном, Меркель неожиданно бросила камень в огород Украины. Вести равноправный диалог с Киевом с 2014 года, оказывается, в Европе никто и не думал.

"[Владимир] Зеленский (президент Украины) невероятно мужественно борется с коррупцией, но в тот момент Украина была страной, которой управляли олигархи. Которой нельзя было просто сказать: "Завтра мы принимаем вас в НАТО", - заявила Меркель.

На вопрос о том, готова ли она стать посредником между Москвой и Киевом, Меркель отвечает коротко: в нынешнем правительстве её никто об этом не просил. А вот запрещать в Европе русскую культуру политик считает совершенно неправильным.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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