Почти в 40 регионах действуют особые ограничения, в том числе в Московской области

В России вступает в силу закон об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесах. Для граждан изменения значительные - денежные взыскания вырастут в десять раз. Между тем, в девяти российских регионах борются с природными пожарами.

За сутки в Якутии удалось остановить два природных пожара на площади около 50 гектаров. Работать приходится вручную - парашютисты-десантники заливают пламя из переносных огнетушителей. Технике сюда не добраться, а ситуацию осложняют жара и ветреная погода. На случай ухудшения обстановки федеральная Авиалесоохрана стягивает в регион технические средства для прокладки минерализованных полос. Готов прийти на помощь и резервный лесной спецназ.

На Байкале открылся туристический сезон. В зоне повышенного внимания - территории заповедников. Из-за опасности возникновения огня часть маршрутов для посетителей закрыты. Ситуацию с воздуха мониторят летчики-наблюдатели Авиалесоохраны. Они должны вовремя заметить возгорание, доставить к месту специалистов и разработать стратегию тушения поджара.

"Летчик-наблюдатель - двойной специалист, который имеет лесное и штурманское образование. Летчик-наблюдатель занимается координацией действия и правильной расстановкой сил и средств, определяет приоритетные зоны развития и направления лесного огня", - сообщил Максим Федоров, летчик-наблюдатель ФБУ "Авиалесоохрана".

Всего за сутки в лесах России удалось потушить 16 пожаров на площади более 130 гектаров. В Красноярском крае введен режим ЧС, и почти в 40 регионах действуют особые ограничения, в том числе в Московской области. Это значит, запрещено любое разведение огня. Все территории патрулируют, а работники лесных пожарных станций находятся в режиме повышенной готовности.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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