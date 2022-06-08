В Кронштадте открылась выставка подводных артефактов эпохи Петра I

Они пролежали на дне три столетия

Уникальную выставку открыли в музее истории Кронштадта. В экспозиции обломки судов и предметы с затонувших кораблей эпохи Петра Великого. Одежда, инвентарь, книги - артефакты пролежали на дне Балтийского моря три столетия. И при этом хорошо сохранились.

Зелёная подсветка имитирует солнечные лучи, пронизывающие толщу воды. Обломки старинного корабля будто и вправду лежат на морском дне. Это центральный экспонат выставки: линейный корабль "Лондон", купленный по приказу Петра Великого в Англии. Он затонул у берегов Кронштадта в начале 18 столетия и обнаружен подводными археологами Русского географического общества в начале 21-го века.

Подводной археологией в России начали заниматься еще в послевоенные годы, но отсутствие снаряжения и съёмочной техники делали такие экспедиции малоинформативными. Современные технологии превратили морское дно в настоящую сокровищницу для исследователей:

"Здесь, на северо-западе, где мы работаем, найдено уже более 600 кораблей, и мы занимаемся тем, что создаём свод, то есть реестр, некий атлас подводного культурного наследия России, которое будут исследовать ну… внуки наших внуков будут исследовать", - говорит научный консультант Центра подводных исследователей Русского географического общества Андрей Лукошков.

Все находки, которые удаётся поднять и, главное, законсервировать, ведь условия в воде и на воздухе сильно отличаются, становятся бесценными музейными экспонатами.

Библия и псалтырь подняты с палубы северогерманского торгового судна "Архангел Рафаил", тоже затонувшего в Петровскую эпоху, в 1724 году. Реликвии прошли долгую реставрацию: страницы вымачивали в специальном растворе. Тончайшая льняная бумага так прекрасно сохранилась за столетия, что даже буквы читаются. Все благодаря особому составу воды в Балтике. Она почти пресная, температура на глубине в любое время года - около 4-5 градусов. А мягкое илистое дно как бы обволакивает утонувшие предметы. Идеальные условия хранения. Но только для органики.

Балтийская вода действительно обладает какими-то уникальными свойствами. Веками хранит на морском дне вещи, которые за 300 лет уже должны были рассыпаться в пыль: шерстяные морские рукавицы, куртки, фетровая шляпа - все это подлинные вещи, которые подводные археологи подняли с корабля, затонувшего в начале XVIII века

Экспозиция "Жизнь на корабле в эпоху Петра Великого", приуроченная к 350-летию первого российского императора, - это лишь малая часть исторических артефактов, которые удалось поднять со дна Балтийского моря в последние годы. Большая выставка находок Центра подводных исследований Русского Географического общества откроется в сентябре в Петропавловской крепости. Но подавляющую часть, к сожалению, невозможно поднять со дна, не разрушив их. Мечта исследователей Балтики - создать первый подводный музей истории России. И проводить экскурсии туристам в аквалангах.

Анна Морозова, северо-западное бюро "ТВ Центра", Кронштадт.

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