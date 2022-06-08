Бывший президент Франции Олланд тайно женился на актрисе

Это его первый официальный брак

Экс-президент Франции Франсуа Олланд вступил в свой первый официальный брак – его женой стала актриса Жюли Гайе.

Как сообщает Le Figaro, 67-летний Олланд и 50-летняя Гайе тайно поженились в ратуше департамента Коррез.

Известно, что с 1979 по 2007 Олланд состоял в гражданском браке с соратницей по Социалистической партии Сеголен Руаяль. У пары родились четверо детей.

Гайе была замужем за аргентинским режиссером Сантьяго Амигорену, у них родились двое детей. В 2006 году пара развелась.

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