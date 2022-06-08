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Москвичам рассказали о погоде в предстоящие длинные выходные

11:28
  • среда
  • 08 июня 2022

Россиянам предстоит отдыхать три дня

В День России, который отмечается 12 июня, жителей и гостей столицы ожидает температура до 27 градусов, лишь в понедельник возможно небольшое похолодание — до 20 градусов. Об этом в среду, 8 июня, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Россиянам напомнили о предстоящих длинных выходных

Метеоролог отметила, что вероятность дождя будет небольшая. В субботу жителей столицы ожидает переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь.

В понедельник также не исключается местами кратковременный дождь, дневная температура может опуститься до 20 градусов, однако этот показатель соответствует климатической норме, сообщает РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что до конца рабочей недели, перед длинными выходными, температура в Москве будет соответствовать показателям второй половины июля. К концу недели в столице ожидаются ночные температуры — 14-16 градусов, дневные — 24-27 градусов. При этом существенных осадков синоптики не обещают.

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