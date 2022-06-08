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Москвичи выбрали новое название площади возле посольства США

11:16
  • среда
  • 08 июня 2022

Она получит название "площадь ДНР"

Территория возле посольства США на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка получит название "Площадь Донецкой Народной Республики". За такое название проголосовали москвичи на портале "Активный гражданин".

За вариант "Площадь ДНР" отдали голоса 44,69% участников. 31,54% проголосовали за название "Площадь защитников Донбасса".

По условиям конкурса в случае победы варианта "Площадь Донецкой Народной Республики" будет подобрана еще одна площадка улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.

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