Собянин расширил перечень стартовых площадок программы реновации

Жилье получат 6,7 тысячи человек

Мэр Москвы Сергей Собянин включил 13 новых стартовых площадок в программу реновации.

Постановление по данному вопросу уже подписано, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы. Новые площадки расположены в пяти административных округах и восьми районах Москвы. В них разместится 182,2 тысячи квадратных метров жилья.

Новые площадки позволят расселить 36 старых домов и предоставить жилье 6,7 тысячи человек.

Всего в программу реновации включены 5 175 домов – это около 350 тысяч квартир, в которых проживают порядка миллиона человек. В настоящее время переселились или еще переселяются жители 514 домов в 182 дома-новостройки. В новые квартиры уже переехали 57 тысяч человек.

"Построено 190 новых жилых домов общей площадью 2,5 млн. кв. м. Ведется строительство и проектирование 398 домов общей площадью 7,1 млн кв. м", - говорится в сообщении.

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