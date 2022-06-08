С коронавирусом в России госпитализированы еще 1618 человек

Выявлено 3646 новых случаев

За сутки в России госпитализированы 1618 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3646 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 290 человек, из них госпитализированы 133 пациента

Выздоровели за сутки 4737 человек. Скончались 79 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18362105 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379736 летальных исходов и 17777625 выписанных.

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