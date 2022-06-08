Минобороны России отметило значительные потери ВСУ

Это касается и людей, и техники

Украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Об этом в среду, 8 июня, рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Лишь за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня "Град" и свыше 20 единиц автомобильной техники.

Как уточнил Конашенков, такие потери ВСУ понесли в ходе освобождения российскими войсками Святогорска в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев уступает Москве в плане техники, поэтому украинская армия неспособна наступать. Глава государства предрек своим войскам еще "больше потерь".

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