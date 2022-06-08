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Минобороны России отметило значительные потери ВСУ

12:04
  • среда
  • 08 июня 2022

Это касается и людей, и техники

Украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Об этом в среду, 8 июня, рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
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Лишь за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня "Град" и свыше 20 единиц автомобильной техники.

Как уточнил Конашенков, такие потери ВСУ понесли в ходе освобождения российскими войсками Святогорска в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев уступает Москве в плане техники, поэтому украинская армия неспособна наступать. Глава государства предрек своим войскам еще "больше потерь".

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