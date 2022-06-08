Япония заявила о появлении российских самолетов у своего воздушного пространства

Москва не прокомментировала эти заявления

Воздушные Силы самообороны Японии поднимали в небо истребители для наблюдения за, "предположительно, четырьмя российскими самолетами". Об этом в среду, 8 июня, заявили в Объединенном комитете начальников штабов министерства обороны Японии.

В японском ведомстве утверждают, что самолеты пролетели вблизи воздушного пространства Японии в районе острова Хоккайдо. При этом тип российских воздушных судов не указывается.

Официальные комментарии от российских властей в связи с этими заявлениями не поступали, сообщает ТАСС.

В мае министерство обороны Финляндии заявляло о предполагаемом нарушении воздушного пространства страны на восточной границе. По данным финских военных, полет без разрешения совершил "российский государственный самолет". В ведомстве утверждали, что это уже второй в 2022 году случай нарушения российской стороной воздушной границы республики. Предыдущий случай произошел 8 апреля под Порвоо. Тогда это был дальнемагистральный пассажирский самолет.

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