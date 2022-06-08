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В Москве кассирша похитила 40 миллионов рублей и скрылась

12:40
  • среда
  • 08 июня 2022

Мужчины хотели заработать на курсе валют

В Москве разыскивают кассиршу, которая взяла у клиентов 40 миллионов рублей и сбежала.

Инцидент произошел в обменном пункте в Северном Тушине на улице Героев Панфиловцев. Как сообщает telegram-канал SHOT, 28-летний водитель решил обменять рубли на доллары, а затем обратно по более выгодному курсу. В Сети он нашел человека, который занимается посредничеством при обмене крупных сумм.

Первый обмен 3,4 миллиона рублей прошел успешно, мужчины договорились об еще одной встрече. Знакомый по Сети заявил, что якобы передал женщине-операционисту 6,5 миллиона рублей.

После этого водитель положил в приемное окно 33,5 миллиона рублей. Женщина взяла деньги и перестала отвечать клиенту. Позднее выяснилось, что она вылезла через окно и скрылась.

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