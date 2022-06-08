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Лавров назвал встречу с Чавушоглу полезной

12:17
  • среда
  • 08 июня 2022

Москва ценит усилия Анкары по разблокировке зерна

Переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу прошли в продуктивном ключе.
Турция допустила решение вопроса с украинским зерном за пару недель

"Мы обсудили региональные вопросы, в числе основных Украину, переговоры были продуктивными", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

В свою очередь Лавров подчеркнул, что встреча была полезной. Российские и турецкие военные обсуждают план вывоза зерна из украинских портов. Москва ценит усилия Анкары по этому вопросу.

"Россия готова к проведению четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна в Стамбуле", - сообщил глава нашего МИД.

Ранее турецкий гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что на этой неделе в Стамбуле планируется встреча делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерновой проблеме.

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