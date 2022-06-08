Глава Запорожья назвал желаемый срок референдума о вхождении в состав России

Регион должен быстрее стать российским, заявил чиновник

Запорожская область Украины примет решения для скорейшего проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом в среду, 8 июня, рассказал руководитель временной военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий.

Глава региона отметил, что очень хочет провести референдум — "желательно как можно быстрее, в начале осени". В этом случае, по словам Балицкого, Запорожье сможет стать "полноценным российским регионом".

Руководитель администрации Запорожской области также рассказал, что уже более 500 жителей региона подали документы на ускоренное получение российского гражданства, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Запорожье заявили, что Азовское море навсегда потеряно для Украины, потому что обеспечивавшие ей выход к нему Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль Киева. В администрации региона утверждают, что "после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации".

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