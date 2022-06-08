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Лавров оценил требования Киева для возобновления переговоров

12:22
  • среда
  • 08 июня 2022

Это несерьезно, считает министр

Требования президента Украины Владимира Зеленского, выдвигаемые им в качестве условий для возобновления переговоров по мирному урегулированию с Россией, несерьезны. Такое мнение в среду, 8 июня, высказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Зеленский объявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

Дипломат таким образом оценил заявление Зеленского о том, что Россия должна отвести свои Вооруженные силы за линию, зафиксированную по состоянию на 24 февраля — до начала российской спецоперации по защите республик Донбасса.

Это абсолютно не серьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта в Турции, подчеркнул Лавров.

Глава МИД России отметил, что "таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву хорошо известны российские требования по Украине, Москва их четко озвучила. Однако украинская сторона "морозит переговоры", под нажимом кураторов выбирая другой вариант решения кризиса.

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