Подробности наезда автомобиля на толпу в Берлине

Один человек погиб

Полиция Германии задержала водителя автомобиля, въехавшего в группу прохожих в Берлине.

Правоохранители не исключили, что инцидент мог быть умышленным нападением. Злоумышленника увезли на допрос, передает радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg. Издание Welt пишет, что за рулем находился пенсионер.

Автомобиль Renault врезался в толпу на улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург утром 8 июня. По последним данным, восемь человек пострадали, один погиб.

19 декабря 2016 года на этой же улице произошел теракт - грузовик с польскими регистрационными номерами въехал в толпу на рождественской ярмарке, напоминает "Коммерсант".

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