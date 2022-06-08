"Девочка очень хочет жить": сестра Фриске борется с раком

У Татьяны Гончаренко, двоюродной сестры Натальи Фриске, случился рецидив

Визажист Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жаны Фриске, рассказала о болезни своей двоюродной сестры Татьяны Гончаренко. У девушки, которая живет на Украине и работает там косметологом, случился рецидив. Рак дал метастазы в позвоночник и печень.

"Девочка очень хочет жить, девочка еще молодая и очень хочется помочь", — написала в соцсети 36-летняя Наталья. Она обратилась к знакомым и подписчикам с просьбой помочь финансово.

Семья планирует перевезти Татьяну на лечение в Россию или Израиль. Для этого объявлен сбор средств на лечение Татьяны.

Татьяна Гончаренко начала борьбу с онкологией 11 лет назад. Тогда рак выявили своевременно, и болезнь отступила.

Родная сестра Натальи — Жанна Фриске — умерла от рака в 2015 году. В 2013 году у певицы родился сын Платон. Через несколько месяцев после родов артистке диагностировали онкологическое заболевание. Спустя два года, в возрасте 40 лет, Фриске умерла от глиобластомы.

В 2014 году через "Русфонд" на лечение певицы было собрано 69 миллионов рублей. После ее смерти родственники отказались вернуть оставшиеся средства. Позднее "Русфонд" через суд добился взыскания этих денег с семьи певицы.

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