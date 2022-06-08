Бочкарёв: В Москве активно переходят на отечественный софт для реализации строительных проектов

Переход происходит без сбоев в работе и срывов сроков реализации проектов

Строительный комплекс столицы продолжает внедрение технологий информационного моделирования (BIM) и переход на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

"Сегодня в рамках текущих московских проектов происходит внедрение отечественных программных продуктов. Например, отечественное ПО уже используется для проектирования и организации среды общих данных", — рассказал Бочкарёв.

Переход на отечественные программы проектирования происходит без сбоев в работе и срывов сроков реализации проектов. Среди используемых инструментов — nanoCAD, Renga, CADLib, Pilot-ICE и другие.

Бочкарев отметил, что сейчас с использованием технологий информационного моделирования в городе проектируются объекты самого разного назначения: пожарные депо, школы, жилые дома, спорткомплексы, а также инженерные коммуникации и дороги.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"