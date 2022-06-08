Семь регионов будут использовать онлайн-голосование на выборах в сентябре

Решение утвердил ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила проведение онлайн-голосования на выборах-2022 в семи российских регионах.

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет применяться на выборах высших должностных лиц в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. На дополнительных выборах депутата городской думы Калуги, а также на выборах депутатов Курского городского собрания и на выборах депутатов Псковской городской думы.

"Всем семи регионам, которые сегодня представили свои заявки, мы всем даем добро, всем даем возможность провести такое голосование", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах России в Единые дни голосования, 9-11 сентября 2022 года.

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