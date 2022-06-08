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Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции

13:45
  • среда
  • 08 июня 2022

Об этом рассказали в МИД России

Россия даст ответ на досрочный, до вступления европейских санкций в силу, запрет вещания трех российских телеканалов во Франции. Об этом в среду, 8 июня, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Представитель Министерства иностранных дел заявила, что в Париже "в очередной раз не словом, а делом доказывают свою в кавычках уже, к сожалению, беззаветную приверженность идеалам свободы слова и доступа к информации".

Москва рассмотрит варианты реагирования на подобные недружественные действия и, конечно, ответ будет дан, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вещание телеканала "ТВ Центр" на территории Европы будет приостановлено. "ТВ Центр – Международный", а также "РТР-Планета" и "Россия-24" вошли в новый, шестой, пакет санкций ЕС в отношении нашей страны.

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