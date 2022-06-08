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Лавров допустил встречу Путина с Зеленским

13:36
  • среда
  • 08 июня 2022

Этому должно предшествовать возобновление переговоров делегаций

Личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, но лишь в случае возобновления переговоров делегаций. Об этом в среду, 8 июня, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Дипломат заявил, что в вопросе российско-украинских переговоров "мяч на стороне Украины уже почти два месяца, с середины апреля, когда они перед этим изменили свои же подходы, изложенные в Стамбуле".

Лавров также напомнил, что в Москве "неоднократно объясняли: Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц на неделе".

Турецкий коллега Лаврова Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что в Анкаре готовы приложить все возможные и максимальные усилия, чтобы этот переговорный процесс начался, сообщает "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, комментируя вероятность встречи глав двух государств, что "никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена". В качестве элемента такой подготовки представитель Кремля назвал разработку соответствующего документа.

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