В Москве обсудили развитие бизнеса в сфере соцобслуживания

Сегодня отмечается День социального работника

В России сегодня отмечают День социального работника. Это профессиональный праздник для сотен тысяч специалистов. Поздравление им направил Владимир Путин. Президент отметил, что для многих подопечных они становятся не только незаменимыми помощниками, но и по-настоящему близкими людьми.

Круглый стол с участием представителей социально ориентированных НКО, органов власти и студентов провели сегодня в Общественной палате. Одна из тем беседы - как открыть бизнес в сфере соцобслуживания и внести вклад в общественное развитие. Историями успеха поделились руководители организаций.

"Они сегодня делились эмоциями от работы. Они счастливы, говорили, как им повезло, что выбрали именно такой путь, как они профессионально развиваются и чувствуют, что они нужны людям, нужны стране. Чувствуют свою востребованность. Получают удовольствие от своей работы и у них есть возможности для профессионального роста", - рассказала председатель комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социального ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

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