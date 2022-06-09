ВДНХ на выходных превратится в глэмпинг

Организаторы фестиваля "Подорожник" обещают много мастер-классов, шоу и музыки

В субботу на ВДНХ откроется фестиваль "Подорожник". Центральная часть парка превращается в настоящий глэмпинг - модный тренд в туриндустрии. Большие уютные шатры монтируются на огромной площадке. Пять главных шале символизируют основные направления для тех, кто хочет открыть свою Россию. Дальний Восток, Чёрное море и даже Арктику. Обещают много мастер-классов, шоу, отличной музыки, а 12 июня - праздничный салют.

"С самого входа на ВДНХ вас окунет в атмосферу наш прекрасный арт-объект - календарь путешественника. Через этот календарь вы сможете увидеть, что в любой месяц года можете найти место потрясающее, прекрасное, интересное, которое можно посмотреть", - заявила генеральный продюсер фестиваля "Подорожник" Анастасия Зеленцова.

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