Восстановленные скульптуры вернулись на павильон "Радиоэлектроника" на ВДНХ

Скульптуры убрали с павильона в 1958 году

Матрос, солдат, рабочий и колхозница: утраченные скульптуры после реставрации снова занимают свои места на павильоне "Радиоэлектроника" ВДНХ. Этим утром с помощью кранов на фасад водрузили огромные флаги. Внушительные фигуры матроса и солдата, а также гербы начали монтировать ещё накануне. Некоторые детали прикрепляли на месте специальным составом. Композицию рабочего и колхозницы распакуют и начнут поднимать ближе к вечеру.

Фигуры украшали павильон, тогда называвшийся "Поволжье", до 1958 года. Но затем на волне борьбы с излишествами декор частично демонтировали либо скрыли за фальшфасадами. В ходе ремонта здания реставраторам пришлось восстанавливать статуи по фотографиям. Помогли и находки.

"В техническом помещении одного из каскадов была найдена реальная голова матроса, которая впоследствии, несмотря на то что уже была воспроизведена заново, впоследствии была на фигуру, которую мы восстанавливали, закреплена. То есть голова матроса - это та самая голова, которая была в 1954 году", - сообщил куратор Департамента капитального ремонта города Москвы по реставрации павильона ВДНХ №15 Игорь Пурынов.

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