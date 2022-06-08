В Москве завершается реставрация Алексеевской водокачки

Это часть легендарного московского водопровода - первого в столице

В столице завершается реставрация Алексеевской водокачки за Крестовской заставой. Это часть легендарного московского водопровода - первого в столице. Здание XIX века отлично сохранилось до наших дней и до сих является ярким образцом промышленной архитектуры.

Этот ярко-красный кирпичный ансамбль - часть легендарного первого московского водопровода. Насосная станция за Крестовской заставой - ее называли Алексеевская водокачка- была построена в конце XIX века. С ее помощью в Москву подавали чистую воду.

"Эта станция является сердцем первого московского водопровода, который перекачивал воду в Крестовские башни. В нее поступала вода самотеком из Мытищ. Башни имели высоту огромную - вода поднималась наверх башен и за счет давления распределялась по сети водопровода по Москве", - рассказал Дмитрий Федоров, реставратор.

Насосную станцию построил Максим Геппенер - главный архитектор коммунальных служб города своего времени. Он был мастером кирпичного дела и работал в разных стилях.

- Кирпичная пластика показывает всю красоту данного строения. Мы видим колонны из кирпича и арки из кирпича. Модульоны из кирпича. Классическая кирпичная архитектура конца XIX века.

После службы в системе городского водоснабжения в помещениях станции размещались ремонтные мастерские, затем - старейшее московское предприятие. Как отмечают специалисты, к зданию относились бережно, тем не менее со временем появились различные утраты и деформации.

"Реставрационные работы начались в 2018 году. Руками реставраторов была бережно отреставрирована кирпичная кладка, раскрыты ранее заложенные оконные и дверные проемы, проведена реставрация окон, дверей, восстановлена метлахская плитка", - заявил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы.

Все поверхности специалисты тщательно расчистили. Под гипсокартоном и вагонкой оказались лепные карнизы XIX века, а под советским полом из асфальта сохранились дореволюционная гранитная брусчатка и чугунный световой фонарь. На этом месте (см. видео репортажа) был саркофаг из бетона, в котором под песком и досками оказался исторический дымоход. По нему проходил пар от машин станции до заводской трубы. К удивлению реставраторов, спустя столетие это инженерное сооружение сохранилось в первозданном виде - здесь на кирпичах даже осталась сажа.

Частью современного пространства стали и промышленные галереи на чугунных колоннах, которыми пользовались ремонтные бригады.

"Антресоли представляли собой конструкцию для устройства кран-балки, которая передвигалась на протяжении всего зала. Для того, чтобы можно было демонтировать с помощью механизма более тяжёлые части паровой машины", - сообщил реставратор Дмитрий Федоров.

Сейчас на Алексеевской водокачке - финальный этап реставрации, после которой этот памятник промышленной архитектуры продолжит свою летопись в новом качестве - офисного здания с историей.

Наталья Тарасова, Алексей Комаров, Кирилл Кретов. "ТВ Центр".

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