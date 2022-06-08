Минимальная зависимость от импорта: в Москве наладили производство шоколада и кофе

За качеством следят на каждом этапе

Налаженное производство. В Москве кофе, шоколад и какао выпускают давно и успешно. Продукция не уступает зарубежной ни по качеству, ни по вкусу. Её делают по самым строгим критериям, а каждый этап строго контролируется.

Этот небольшой цех обеспечивает какао-полуфабрикатами 19 фабрик. Закупается только само сырьё – бобы. Импортозамещение здесь идёт уже несколько лет – цех открылся в 2019 году при поддержке Правительства Москвы, и с тех пор абсолютно весь шоколад здесь делают из полуфабрикатов собственного производства. Но дело не только в независимости от импорта.

"Цех позволяет нам на каждом этапе контролировать качество выпускаемого полуфабриката, что сказывается на дальнейшем выпуске нашей готовой продукции. Мы контролируем качество от какао-бобов до готовой продукции. Полностью автоматизированная линия", - заявил технический директор переработки цеха какао-бобов Дмитрий Соловьев.

Обслуживание линии не зависит от иностранных контрактов, а запасов какао-бобов на фабриках хватит на долгие месяцы. Похожая ситуация и с кофе. Подмосковное производство закупает только чистое сырьё – зелёный кофе. Здесь не только происходит обжарка и фасовка, но и выпускается широкая линейка сопутствующих продуктов: это горячий шоколад, сливки и растворимые напитки. Оборудование здесь также самое современное.

Сырьё для производства закупается у всех крупнейших экспортёров. Кофе – самый популярный в мире продукт. По объёмам его рынок превышает только нефтяной. Терять такую большую его часть, как Россия, поставщики вряд ли захотят.

"Нарушились логистические цепочки в поставках сырья. Появились проблемы с оплатой сырья. Мы пока что это всё решаем, приходится работать, как говорится, в оперативном режиме", - заявил гендиректор компании AlmaFood Александр Матевосян.

Самый главный вызов сейчас — это усложнение логистики, это означает задержки поставок. Но у производителей кофе и какао уже есть некоторый опыт в этом – пандемия сильно изменила закупки, и многие производства научились рассчитывать их впрок – здесь, например, запасов хватит не меньше, чем на полгода.

Александра Панина, Арсений Калашников, Андрей Александров. "ТВ Центр".

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