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Момент обрушения строительных лесов в центре Москвы попал на видео

15:10
  • среда
  • 08 июня 2022

Пострадал один человек

В Леонтьевском переулке в Москве во время реставрации особняка XIX века рухнули строительные леса.

На кадрах с камер наблюдения видно, как один из рабочих замечает падающую на него конструкцию и пытается отбежать в сторону, но немного не успевает и летящие обломки задевают его. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом стопы и ушибами.

Причины произошедшего сейчас выясняют следователи. По всей видимости, не выдержала старая кирпичная кладка здания. Прокуратура организовала проверку, идет разбор завалов.

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Последствия обрушения строительных лесов
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