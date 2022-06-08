В Москве начнут курсировать 14 электробусов нового поколения

Они полностью российской сборки

На улицах северо-востока Москвы совсем скоро пассажиры увидят новую модель электробусов. На линию выйдут сразу 14 машин. Они полностью российской сборки. Увеличена дальность хода - зарядки хватает на 80 с лишним километров. Полностью электрическая отопительная система, причем отдельная в салоне и у водителя, улучшенный климат-контроль, изменен дизайн, расцветка пола, сидений, причем свет меняется от времени суток (утром - холодные тона, во второй половине дня - красный и желтый).

Там же, где большой пассажиропоток, на линию выйдет уже второй в городе электробус-гармошка.

"Имеет дальность хода больше 100 километров, позволяет перевозить свыше 140 пассажиров. При этом часть сидячих мест имеют откидную функцию, это позволяет освободить места для колясок, велосипедов, инвалидных колясок", - сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.

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